Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με έναν σκύλο ρομπότ να πηγαίνει βόλτα ένα πραγματικό τετράποδο στο Σαν Φρανσίσκο.

Η ασυνήθιστη αυτή εικόνα έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πρόκειται για κάτι που δεν συναντάται συχνά στους δρόμους της πόλης.

Βίντεο με τον σκύλο ρομπότ να πηγαίνει βόλτα τον τετράποδο φίλο του:

Το βιντεοληπτικό υλικό δημοσίευσε η αμερικανική ιστοσελίδα ABC7 News και στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται: «Μια συνηθισμένη μέρα στο Σαν Φρανσίσκο; Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο, με έναν σκύλο-ρομπότ να βγάζει βόλτα έναν αληθινό σκύλο».

Ακόμη και για τα δεδομένα του Σαν Φρανσίσκο, λοιπόν, μιας πόλης πολύ εξελιγμένης τεχνολογικά, το θέαμα αυτό ήταν απρόσμενο.