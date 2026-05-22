Ένας από τους σφοδρότερους επικριτές του Ντόναλντ Τραμπ, ο κωμικός ηθοποιός και παραγωγός Στίβεν Κόλμπερτ, βρίσκεται εκτός του τηλεοπτικού δικτύου CBS, καθώς η επιτυχημένη του εκπομπή The Late Show, σταματάει έπειτα από 11 σεζόν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίηση του εκφράζοντας την στην αγαπημένη του πλατφόρμα Truth Social: «Ο Κόλμπερτ επιτέλους σταμάτησε από το CBS. Απίστευτο που κράτησε τόσον καιρό! «Κανένα ταλέντο, κανένα κοινό, καμία ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από τον δρόμο και θα έκανε καλύτερη δουλειά από αυτόν τον εντελώς ηλίθιο. Δόξα τω Θεώ, επιτέλους έφυγε»!

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφεται κατά παρουσιαστή talk show. Στο παρελθόν, είχε ζητήσει την απόλυση του Τζίμι Κίμελ, μετά από ένα αστείο που έκανε ο τελευταίος εις βάρος της Μελάνια Τραμπ. Έχει επίσης, κηρύξει πόλεμο στα μέσα ενημέρωσης που θεωρεί εχθρικά απέναντί του, όπως το CBS για το οποίο μάλιστα είχε δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι ήταν «εκτός ελέγχου» ενώ τον 62χρονο παρουσιαστή τον είχε χαρακτηρίσει ως «αξιοθρήνητο ναυάγιο», ζητώντας να «τεθεί εκτός λειτουργίας».

Η εκπομπή μεταδόθηκε για τελευταία φορά το βράδυ της Πέμπτης, σημειώνοντας υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και με αρκετούς φαν του Κολμπερτ να δηλώνουν στα social media πως θα μποϊκοτάρουν το CBS.

Το CBS επιμένει πως το να κοπεί η εκπομπή ήταν καθαρά οικονομική και δεν είχε σχέση με τις προσπάθειες της Paramount, ως ιδιοκτήτρια του CBS , να λάβει την έγκριση της κυβέρνησης για τη συγχώνευσή της με τη Skydance Media το περασμένο καλοκαίρι, μια συμφωνία ύψους 8,4 δισεκ. δολαρίων. Η εκπομπή αυτήν ήταν πρώτη σε τηλεθέαση στη συγκεκριμένη ζώνη.

Στην τελευταία του εκπομπή ο Κόλμπερτ ευχαρίστησε το κοινό στο στούντιο αλλά και τους τηλεθεατές που τον παρακολουθούσαν τόσα χρόνια να σχολιάζει την ειδησεογραφία, κάνοντας που και που δηκτικά σχόλια για τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ για φινάλε τραγούδησε με τον Πολ Μακάρτνεϊ το κλασσικό τραγούδι των Beatles «Hello, Goodbye»,.