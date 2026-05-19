Οι ένοπλοι δράστες της αιματηρής επίθεσης, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, έξω από τέμενος του Σαν Ντιέγκο ταυτοποιήθηκαν ως ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ (Cain Clark) και ο 18χρονος Κάλεμπ Βελάσκεζ (Caleb Velasquez), σύμφωνα με πηγή των διωκτικών αρχών.

Τουλάχιστον ένας από τους υπόπτους πήρε ένα όπλο από το σπίτι των γονιών του και άφησε ένα σημείωμα αυτοκτονίας, στο οποίο αναφερόταν στη «φυλετική υπερηφάνεια», δήλωσε πηγή της αστυνομίας στην εφημερίδα «New York Post».

Ο Κλαρκ φοιτούσε στο Λύκειο Μάντισον (Madison High School) και ήταν διακεκριμένος αθλητής της πάλης (wrestling), σύμφωνα με τη σελίδα του σχολείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο παππούς του, Ντέιβιντ Κλαρκ, 78 ετών, δήλωσε: «Λυπούμαστε πολύ για αυτό που συνέβη. Ξέρουμε όσα ξέρετε κι εσείς. Είναι σοκ».

Οι Κλαρκ και Βελάσκεζ εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μια BMW, καθώς φαίνεται να αυτοκτόνησαν με όπλο, μόλις λίγα οικοδομικά τετράγωνα μακριά από το Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο.

Στο όχημα των υπόπτων βρέθηκαν αντι-ισλαμικά κείμενα, ενώ στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση ήταν αναγεγραμμένος «λόγος μίσους» (hate speech), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μια καραμπίνα και ένα μπιτόνι βενζίνης με ένα αυτοκόλλητο «SS» στο πλάι εντοπίστηκαν στο σημείο όπου βρέθηκαν οι σοροί των ενόπλων. Το αυτοκόλλητο «SS» φαίνεται να αναπαριστά τα Schutzstaffel, την παραστρατιωτική οργάνωση υπό την ηγεσία του Χάινριχ Χίμλερ, κατά το ναζιστικό καθεστώς του Αδόλφου Χίτλερ στη Γερμανία.

Το τηλεφώνημα από τη μητέρα του ενός δράστη στις Αρχές

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι γύρω στις 9:42 έλαβε κλήση από μια ανήσυχη μητέρα για εξαφάνιση ανηλίκου. Μετά τη συνομιλία με τη μητέρα, οι Αρχές άρχισαν να αναβαθμίζουν το «επίπεδο απειλής» που αποτελούσε το συγκεκριμένο άτομο για την κοινότητα.

Η μητέρα φέρεται να πίστευε ότι ο γιος της είχε τάσεις αυτοκτονίας και ανέφερε ότι έλειπαν αρκετά από τα όπλα της, καθώς και το όχημά της. Πρόσθεσε επίσης ότι ο γιος της ήταν μαζί με έναν φίλο και ότι και οι δύο ήταν ντυμένοι με ρούχα παραλλαγής.

Τα θύματα της επίθεσης και ο ήρωας φύλακας

Τα τρία θύματα της επίθεσης ήταν ο Αμίν Αμπντουλάχ (Amin Abdullah), φύλακας και πατέρας οκτώ παιδιών, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέτρεψε περισσότερους θανάτους, ένας ιδιοκτήτης παντοπωλείου και ένας ακόμη άνδρας.

Η δράση του Αμίν χαρακτηρίστηκε ηρωική, καθώς κατάφερε να περιορίσει την επίθεση και να σώσει ζωές.

Οι δύο ύποπτοι διέφυγαν με μια λευκή BMW, όπως δήλωσε η αστυνομία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Δευτέρας.

«Είμαστε ασφαλείς, ολόκληρο το σχολείο είναι ασφαλές. Όλα τα παιδιά, όλο το προσωπικό και οι δάσκαλοι είναι καλά στην υγεία τους και έξω από το Ισλαμικό Κέντρο», δήλωσε ο Ιμάμης του κέντρου, Τάχα Χασάνε (Taha Hassane).

Οι Αρχές ανέφεραν ότι αστυνομικοί κατέκλυσαν το Ισλαμικό Κέντρο μέσα σε τέσσερα λεπτά από τις πρώτες κλήσεις έκτακτης ανάγκης, ξεκινώντας μια ταχύτατη και «δυναμική» επιχείρηση. Μεταξύ 50 και 100 αστυνομικών εισήλθαν στο Ισλαμικό Κέντρο, ερευνώντας αίθουσες διδασκαλίας, χώρους προσευχής και γύρω κτήρια.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και οι Αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα το κίνητρο. Ωστόσο, οι ένοπλοι είχαν χαράξει αντι-ισλαμικά μηνύματα στα όπλα τους, ενώ ο ένας άφησε σημείωμα αυτοκτονίας που προωθούσε τη «φυλετική υπερηφάνεια».