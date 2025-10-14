Πανικός προκλήθηκε στον Ζωολογικό Κήπο του Σαν Ντιέγκο, όταν ένας δεκάχρονος γορίλας, προσπάθησε να σπάσει το προστατευτικό γυαλί του περιφράγματός του, θρυμματίζοντας το ένα από τα τρία στρώματα ασφαλείας.

Ο γορίλας, βάρους 180 κιλών με το όνομα Ντένι, χτύπησε με ορμή το γυάλινο φράγμα στον χώρο «Γορίλλας στο Δάσος», προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους, όπως «επιβεβαίωσαν οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου».

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες, δείχνει τον Ντένι να τρέχει με φόρα προς το τζάμι και να το χτυπά, προκαλώντας φωνές και ουρλιαχτά από οικογένειες που έσπευσαν να απομακρυνθούν.

«Ένιωσα σαν να έγινε σεισμός, μέχρι που καταλάβαμε ότι ήταν απλώς ο γορίλας που χτύπησε το γυαλί», δήλωσε η επισκέπτρια Τζάκι Ντάμπλερ στο 10News.

«Ήταν αρκετά τρομακτικό. Πάντως, η ασφάλεια έφτασε γρήγορα. Ο ζωολογικός κήπος διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση.»

Στο βίντεο, ακούγονται επισκέπτες να φωνάζουν καθώς το γυαλί σπάει γύρω από το σημείο πρόσκρουσης. Ενώ κάποιοι έτρεξαν μακριά, κάποιοι άλλοι πλησίασαν για να δουν τη ζημιά από κοντά.

«Αν το είχε χτυπήσει ξανά, πιστεύω πως θα είχαμε ένα τελείως διαφορετικό σενάριο», πρόσθεσε η Ντάμπλερ.

Ο ζωολογικός κήπος επιβεβαίωσε αργότερα, ότι ο Ντένι δεν τραυματίστηκε και ότι μόνο το ένα από τα τρία στρώματα του γυαλιού είχε υποστεί φθορά.

Ο Ντένι και ο συγκάτοικός του, μεταφέρθηκαν προσωρινά σε έναν άλλον εσωτερικό χώρο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι επισκευές.

Το ξέσπασμα του Ντένι προέκυψε λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού του, Μάκα, ενός 30χρονου γορίλα που υπέστη καρδιακό επεισόδιο τον Αύγουστο.

Οι υπεύθυνοι του κήπου επεσήμαναν ότι παρότι η συμπεριφορά ήταν σοκαριστική για τους παρευρισκόμενους, δεν θεωρείται ασυνήθιστη για αρσενικούς γορίλες σε αυτή την ηλικία.

«Είναι συνηθισμένο για νεαρούς αρσενικούς γορίλες να εκδηλώνουν τέτοιες συμπεριφορές», δήλωσε εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου.

«Ξεσπάσματα ενέργειας, επιθετικές κινήσεις, το σύρσιμο αντικειμένων ή το πλάγιο τρέξιμο, είναι φυσικές συμπεριφορές για ένα νέο αρσενικό».

Η Δρ. Έριν Ράιλι, καθηγήτρια ανθρωπολογίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, εξήγησε στο CBS8 ότι οι «επιθετικές επιδείξεις» είναι τυπικές συμπεριφορές των γορίλων.

«Οι αρσενικοί γορίλες συχνά επιδίδονται σε αυτό που αποκαλούμε «επιθετική επίδειξη», μια μορφή επιβολής», ανέφερε η Ράιλι.

«Ένα από τα πράγματα που απεχθάνονται οι γορίλες είναι να τους κοιτάς κατευθείαν στα μάτια, κάτι που πολλοί επισκέπτες αγνοούν.»

Η Ράιλι πρόσθεσε ότι ενδεχομένως ο Ντένι να αισθάνθηκε απειλή ή πίεση από το πλήθος, την στιγμή που συνέβη το περιστατικό.

«Αφού η ενέργεια στράφηκε προς το τζάμι, όπου βρίσκονταν οι επισκέπτες, είναι πιθανό να αισθάνθηκε απειλή ή υπερδιέγερση από τον κόσμο», είπε.

Η Δρ. Άννι Πίτερσεν, ειδική στη συμπεριφορά των ζώων, συμφώνησε.

Δεν πρόκειται απαραίτητα για επιθετικότητα, μπορεί να ήταν ένδειξη ενθουσιασμού ή εξερεύνησης», σημείωσε η Πίτερσεν.

Μετά το περιστατικό, ορισμένοι επισκέπτες κάλεσαν το κοινό να επιδεικνύει μεγαλύτερο σεβασμό προς τα ζώα.

«Είναι εξαιρετικά δυνατά ζώα. Πρέπει να τους φερόμαστε με σεβασμό και να μην παραβιάζουμε τον χώρο τους», είπε η επισκέπτρια Αντρέα Κόρι.

«Πολλοί χτυπούν το τζάμι, το αγγίζουν ή προσπαθούν να προκαλέσουν τα ζώα. Πρέπει απλώς να τα παρατηρούμε, όχι να τα ενοχλούμε.»

Οι γορίλες είναι τα μεγαλύτερα πρωτεύοντα στον κόσμο, με ύψος έως και δύο μέτρα και βάρος που φτάνει τα 225 κιλά.

Το είδος είναι απειλούμενο στη φύση, λόγω της αποψίλωσης των δασών και της αυξημένης λαθροθηρίας στην Κεντρική Αφρική.