Σαν σήμερα πριν από 83 χρόνια, ολοκληρώθηκε η μάχη του Στάλινγκραντ. Στις 2 Φεβρουαρίου τα απομεινάρια της 6ης Στρατιάς των Γερμανών παραδόθηκαν, και η πορεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου άλλαξε οριστικά.

Μέχρι και σήμερα, η θρυλική αυτή μάχη θεωρείται η πλέον πολύνεκρη στην ιστορία, καθώς έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι.

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια αξιωματικοί και στρατιώτες έλαβαν μέρος στη Μάχη του Στάλινγκραντ, η οποία ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου του 1942.

Από τις Δυνάμεις του Άξονα πολέμησαν Ιταλοί, οι οποίοι μέτρησαν 130.000 απώλειες, Ρουμάνοι με 200.000 νεκρούς, Ούγγροι με 143.000 νεκρούς και Γερμανοί με περισσότερους από 300.000 απώλειες και 91.000 αιχμαλώτους.

Από την άλλη πλευρά της μάχης, οι Σοβιετικοί είχαν 1.129.619 νεκρούς, ενώ περισσότεροι 40.000 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους.

Η Μάχη του Στάλνγκραντ διήρκησε πέντε μήνες, από τις 17 Ιουλίου του 1942 μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου του 1943.

Οι υλικές ζημιές

Αξίζει να σημειωθεί πως το μέσο προσδόκιμο ζωής ενός σοβιετικού στρατιώτη στην πόλη του Στάλινγκραντ ήταν μόλις μία ημέρα.

Από άποψη υλικών ζημιών, οι Ναζί και οι σύμμαχοί τους μέτρησαν 900 κατεστραμμένα αεροσκάφη, 1.500 τανκς, 6.000 πυροβόλα, ενώ κατασχέθηκαν από τους Σοβιετικούς 744 αεροσκάφη, 1.666 άρματα μάχης, 5.762 πυροβόλα.

Από την άλλη πλευρά, οι Σοβιετικοί είδαν να καταστρέφονται 2.769 μαχητικά αεροσκάφη, 4.341 τανκς και 15.728 πυροβόλα.

Το χρονικό της μάχης

Ο Χίτλερ ήθελε να καταλάβει το Στάλινγκραντ, καθώς ήταν βιομηχανικό κέντρο στην περιοχή του ποταμού Βόλγα και συγκοινωνιακός ποτάμιος κόμβος για μεταφορές από τις πετρελαιοφόρες πηγές του Καυκάσου προς τον Βορρά. Η επίθεση των Γερμανών στην πόλη είχε και προπαγανδιστικό χαρακτήρα – η πόλη έφερε το όνομα του τότε Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, Ιωσήφ Στάλιν. Γι’ αυτό τον λόγο, εξάλλου, οι δύο ηγέτες διέταξαν τις δυνάμεις τους να κρατήσουν τις θέσεις τους «πάση θυσία».

Η πρώτη φάση της μάχης (γερμανική επίθεση) ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου 1942. Η 6η Στρατιά απώθησε τις σοβιετικές δυνάμεις στον ποταμό Ντον. Γι’ αυτό τον λόγο, ο Χίτλερ αποφάσισε να αποσύρει την 4η Στρατιά Τεθωρακισμένων από το μέτωπο του Στάλινγκραντ. Το χτύπημα της 6ης Στρατιάς δέχθηκε η 62η Στρατιά του Βασίλι Τσουϊκόφ. Στα τέλη Αυγούστου, η Λουφτβάφε μετέτρεψε σε ερείπια το 80% της πόλης.

Τον Νοέμβριο, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή. Ωστόσο, στις 19 Νοεμβρίου, οι Σοβιετικοί αντεπιτέθηκαν και περικύκλωσαν 250.000 στρατιώτες της 6ης Στρατιάς. Ο Κόκκινος Στρατός πρότεινε στον Πάουλους να παραδοθεί, αλλά ο Χίτλερ του το απαγόρευσε. Στα μέσα Δεκεμβρίου 1942, οι Σοβιετικοί προσπάθησαν να περικυκλώσουν την Ομάδα Στρατιών «Α» ωστόσο, η αντίσταση της 6ης Στρατιάς καθήλωσε τους Σοβιετικούς και έδωσε την ευκαιρία στον φον Κλάιστ να υποχωρήσει.

Ο Γερμανός συγγραφέας Χάινριχ Γκέρλαχ περιέγραψε τις ακραίες συνθήκες που βίωσε η 6η Στρατιά στο μυθιστόρημά του «Η Εγκαταλελειμμένη Στρατιά»: «Περπατώντας μηχανικά, σαν φαντάσματα, περνούν κατά μήκος των συνόρων του παγωμένου θανάτου. Εδώ κι εκεί, ένας από αυτούς διασχίζει το σύνορο με τρεμάμενο βήμα· πέφτει αθόρυβα. Ο κορμός προσπαθεί να ισιώσει για μια τελευταία φορά, μετά καταρρέει, καθώς το χέρι που στηρίζει άτονα το βαρύ κεφάλι παραλύει. Το σώμα δεν κινείται πια. Οι άλλοι σκοντάφτουν πάνω του»…

Καθώς η μάχη του Στάλινγκραντ έβαινε στο τέλος της, ο Πάουλους έλαβε τον βαθμό του Στρατάρχη, πράγμα που ο ίδιος εξέλαβε ως προτροπή να αυτοκτονήσει, καθώς κανένας Γερμανός Στρατάρχης δεν είχε ποτέ συλληφθεί αιχμάλωτος. Ωστόσο, στις 31 Ιανουαρίου, αναγκάστηκε να παραδοθεί στον Κόκκινο Στρατό και οι τελευταίοι γερμανικοί θύλακες ακολούθησαν στις 2 Φεβρουαρίου. Μαζί του παραδόθηκαν 22 στρατηγοί και 91.000 στρατιώτες της 6ης Στρατιάς. Η μάχη του Στάλινγκραντ έληξε στις 2 Φεβρουαρίου 1943 με νίκη των Σοβιετικών και έδωσε την υπεροχή στον Κόκκινο Στρατό, ο οποίος την κράτησε μέχρι το τέλος του πολέμου.