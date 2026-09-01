Η 1η Σεπτεμβρίου 1939 έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στην παγκόσμια ιστορία ως η ημέρα που η ανθρωπότητα βυθίστηκε στο σκοτάδι της πιο καταστροφικής σύγκρουσης που γνώρισε ποτέ. Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας, η ναζιστική Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία, ανοίγοντας την αυλαία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος έμελλε να κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Αδόλφος Χίτλερ αναζητούσε καιρό μια αφορμή για να δικαιολογήσει τη στρατιωτική δράση. Το βράδυ της 31ης Αυγούστου, άνδρες των SS, ντυμένοι με πολωνικές στολές, σκηνοθέτησαν μια επίθεση στον γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό της μεθοριακής πόλης Γκλάιβιτς. Το περιβόητο «Επεισόδιο του Γκλάιβιτς» παρουσιάστηκε από τη γερμανική προπαγάνδα ως πράξη πολωνικής επιθετικότητας, δίνοντας το πολυπόθητο πράσινο φως για την επιχείρηση «Fall Weiss» (Λευκό Σχέδιο).

Ο κεραυνοβόλος πόλεμος (Blitzkrieg)

Στις 04:45 το πρωί, το γερμανικό εκπαιδευτικό θωρηκτό Schleswig-Holstein άνοιξε πυρ κατά της πολωνικής φρουράς στο Βεστερπλάτε του Ντάντσιχ. Ταυτόχρονα, η γερμανική πολεμική μηχανή εξαπέλυσε μια συντονισμένη επίθεση από ξηρά και αέρα.

Περίπου 1,5 εκατομμύριο Γερμανοί στρατιώτες, υποστηριζόμενοι από ισχυρές μεραρχίες τεθωρακισμένων (Panzers) και σμήνη βομβαρδιστικών της αεροπορίας (Luftwaffe), διέσχισαν τα σύνορα.

Ήταν η πρώτη δοκιμή σε μεγάλη κλίμακα του Blitzkrieg (κεραυνοβόλος πόλεμος), μιας στρατηγικής ταχύτατης και σαρωτικής προέλασης που αιφνιδίασε και συνέτριψε τις γραμμές της πολωνικής άμυνας.

Το διπλωματικό παρασκήνιο

Η εισβολή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την ίδια ευκολία χωρίς το Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, το οποίο είχε υπογραφεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 23 Αυγούστου. Αυτό το σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ Ναζιστικής Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης έκρυβε ένα μυστικό πρωτόκολλο που χώριζε την Ανατολική Ευρώπη και την ίδια την Πολωνία, σε σφαίρες επιρροής, εξασφαλίζοντας στον Χίτλερ ότι η ΕΣΣΔ δεν θα αντιδρούσε στην επίθεση.

Η αντίδραση της Δύσης

Η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, έχοντας δώσει νωρίτερα εγγυήσεις για την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της Πολωνίας, απαίτησαν την άμεση απόσυρση των γερμανικών στρατευμάτων. Όταν το τελεσίγραφο τους εξέπνευσε χωρίς καμία απάντηση από το Βερολίνο, οι δύο συμμαχικές δυνάμεις κήρυξαν τον πόλεμο στη Γερμανία στις 3 Σεπτεμβρίου 1939. Το ντόμινο είχε πλέον ξεκινήσει και ο κόσμος δεν θα ήταν ποτέ ξανά ο ίδιος.