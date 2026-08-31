Ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό και μηχανικό επίτευγμα στη νοτιοδυτική Κίνα συνεχίζει να καθηλώνει κατοίκους και επισκέπτες, καθώς ο ελικοειδής υπερυψωμένος δρόμος της γέφυρας Sujiaba (Σουτζιάμπα) στην Τσονγκτσίνγκ υψώνεται σε ύψος περίπου 72 μέτρων από το έδαφος.

Με σπειροειδή σχεδιασμό που χαρίζει στους οδηγούς την αίσθηση ότι κινούνται σε τρενάκι λούνα παρκ, η εντυπωσιακή αυτή κατασκευή δίνει λύση στις μεγάλες υψομετρικές διαφορές της ορεινής μεγαλούπολης, αποτελώντας πλέον έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς πόλους θέασης της περιοχής.

Σύνδεση υψομετρικών επιπέδων και τουριστικό αξιοθέατο

Η κατασκευαστική ιδιομορφία της Sujiaba δεν εξυπηρετεί απλώς την αισθητική, αλλά δίνει λύση σε ένα απαιτητικό πρόβλημα αστικής μετακίνησης.

Ο ελικοειδής σχεδιασμός της επιτρέπει την ομαλή σύνδεση της γέφυρας Caiyuanba Yangtze River με την οδό Haitong Road, η οποία βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερο υψομετρικό επίπεδο.

Παράλληλα με την κυκλοφοριακή της χρησιμότητα, η υπερυψωμένη διάβαση έχει μετατραπεί σε πόλο έλξης για τους λάτρεις της αρχιτεκτονικής και της φωτογραφίας.

Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, σε κοντινή απόσταση έχει δημιουργηθεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος για ασφαλή παρατήρηση της κίνησης των οχημάτων, καθώς και σημείο από όπου τουρίστες και κάτοικοι μπορούν να απολαύσουν την πολυεπίπεδη δομή της γέφυρας και τον επιβλητικό ορίζοντα των ουρανοξυστών της Τσονγκτσίνγκ.

Τσονγκτσίνγκ: Η πόλη των 300+ υπερυψωμένων διαβάσεων

Η πόλη της Τσονγκτσίνγκ είναι παγκοσμίως γνωστή για το ιδιαίτερα έντονο ορεινό ανάγλυφό της. Οι μεγάλες υψομετρικές διακυμάνσεις μεταξύ των διαφόρων συνοικιών ανάγκασαν τους πολεοδόμους και τους μηχανικούς να σχεδιάσουν ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυεπίπεδο δίκτυο μεταφορών.

Στην πόλη υπάρχουν σήμερα περισσότερες από 300 υπερυψωμένες διαβάσεις και γέφυρες, οι οποίες διασταυρώνονται σε διαφορετικά επίπεδα και ύψη, δημιουργώντας ένα φουτουριστικό αστικό τοπίο.

Η γέφυρα Sujiaba αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης, παντρεύοντας την ανάγκη για λειτουργική κυκλοφοριακή σύνδεση με ένα οπτικά καθηλωτικό αποτέλεσμα.

A 72-metre-high spiral overpass in Chongqing, southwest China, is drawing attention for its striking loop design. The Sujiaba Bridge connects the Caiyuanba Yangtze River Bridge with Haitong Road, while a nearby viewing walkway overlooks the structure. #chongqing #china… pic.twitter.com/WBrwbNkSEB — The Federal (@TheFederal_News) August 31, 2026

Sujiaba overpass in Chongqing, 72 meters high.😃😃😃 pic.twitter.com/2gtYdAfLgH — Sharing Travel (@TripInChina) April 6, 2023