Η εβδομάδα του Festival di Sanremo ξεκινά και επίσημα: πέντε βραδιές γεμάτες μουσική θα συνοδεύσουν το τηλεοπτικό κοινό σε ένα ταξίδι στο σύγχρονο ιταλικό τραγούδι, από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, σε απευθείας μετάδοση από το Rai 1.

Η πρεμιέρα περιλαμβάνει τις εμφανίσεις και των τριάντα καλλιτεχνών που διαγωνίζονται στην κατηγορία «Campioni».

Η ψηφοφορία της πρώτης βραδιάς θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από την κριτική επιτροπή Τύπου, τηλεόρασης και διαδικτύου, η οποία απαρτίζεται από διαπιστευμένους δημοσιογράφους και επαγγελματίες των μέσων (έντυπα, περιοδικά, τηλεοπτικούς σταθμούς, ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και portals, με εξαίρεση τα web radio).

Στο πλευρό του Carlo Conti και της Laura Pausini, ρόλο συμπαρουσιαστή στην πρώτη βραδιά αναλαμβάνει ο Τούρκος ηθοποιός Can Yaman, μετά την επιτυχία της σειράς Sandokan.

Πρώτος σούπερ καλεσμένος ο Tiziano Ferro, που θα ανέβει στη σκηνή του Teatro Ariston για να γιορτάσει τα 25 χρόνια από την πρώτη του επιτυχία «Xdono» και να παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ «Sono un grande».

Στην piazza Colombo θα εμφανιστεί η Gaia, ενώ ο Max Pezzali θα συνδεθεί ζωντανά από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά του Σανρέμο.

Ξεχωριστή παρουσία στη βραδιά θα είναι και η 105χρονη Gianna Pratesi, η οποία το 1946 ψήφισε για πρώτη φορά, υπέρ της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Η διαδικασία και οι κανόνες

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων και την καταμέτρηση των ψήφων της επιτροπής, θα ανακοινωθούν στο κοινό οι πέντε πρώτες θέσεις, χωρίς σειρά κατάταξης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα τραγούδια που διαγωνίζονται πρέπει να είναι αυστηρά στην ιταλική γλώσσα — επιτρέπονται λέξεις ή σύντομες φράσεις σε διάλεκτο ή ξένη γλώσσα, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο συνολικός ιταλικός χαρακτήρας — και να είναι πρωτότυπα. Η διάρκειά τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία λεπτά και τριάντα δευτερόλεπτα σε κάθε εκτέλεση.

Οι 30 «Campioni»

Το φετινό καστ συνθέτουν τριάντα καλλιτέχνες, ανάμεσά τους γνώριμα ονόματα, πρωτοεμφανιζόμενοι και απρόσμενα ντουέτα. Με αλφαβητική σειρά συμμετέχουν οι Arisa, Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta και το δίδυμο Fedez – Marco Masini.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι Francesco Renga, Fulminacci, J-Ax, LDA, Aka 7even, Leo Gassmann, Levante, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, το ντουέτο Maria Antonietta – Colombre, Michele Bravi, Nayt, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, Tommaso Paradiso και Tredici Pietro.

Το σκηνικό έχει στηθεί, τα φώτα του Ariston ανάβουν και το Σανρέμο ετοιμάζεται και πάλι να γράψει τη δική του μουσική ιστορία.