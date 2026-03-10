Στις 24 Φεβρουαρίου του 1990, ο Σάντρο Περτίνι , Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας από το 1978 έως το 1985, πέθανε στη Ρώμη σε ηλικία 93 ετών.

Βετεράνος της αντιφασιστικής Αντίστασης ο Περτίνι θεωρούνταν ευρέως ένας από τους πιο δημοφιλείς αρχηγούς κράτους στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Στο τηλεοπτικό πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του στις 31/12/1981, ο Περτίνι δήλωσε ότι το Ισραήλ κατείχε εδάφη που δεν του ανήκαν, αντικατοπτρίζοντας τη στάση της Iταλίας υπέρ του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τη Mέση Ανατολή.

Δείτε τι έλεγε με ελληνικούς υπότιτλους: