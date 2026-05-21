Το βίντεο με τον υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, να χλευάζει μέλη του στολίσκου για τη Γάζα είναι «απαράδεκτο», τόνισε την Τετάρτη ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

«Δεν θα ανεχθούμε την κακομεταχείριση πολιτών μας από οποιονδήποτε», υπογράμμισε ο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Επισημαίνοντας πως τον Σεπτέμβριο είχε απαγορεύσει την είσοδο του συγκεκριμένου υπουργού στην Ισπανία, ο Σάντσεθ προανήγγειλε πως θα ζητήσει από τις Βρυξέλλες επέκταση του μέτρου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.