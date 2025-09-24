Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του πρόκειται να στείλει ένα πολεμικό πλοίο για να παράσχει βοήθεια στον στολίσκο της αποστολής Global Sumud που κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας και λέει ότι δέχτηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη.

«Ανησυχούμε, για αυτό αναπτύσσουμε ένα πλοίο ώστε να διασφαλίσουμε ότι, εάν χρειαστεί, οι πολίτες μας θα λάβουν βοήθεια και θα μεταφερθούν στην Ισπανία» ανέφερε ο Σάντσεθ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Νέα Υόρκη.

Το ισπανικό πλοίο πρόκειται να αποπλεύσει αύριο Πέμπτη.

Η Ιταλία ανακοίνωσε λίγες ώρες νωρίτερα ότι δόθηκε εντολή σε μια φρεγάτα να μεταβεί στην περιοχή όπου βρίσκεται ο στολίσκος.