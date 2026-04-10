Να τολμήσει η Ευρώπη να κάνει «μεγάλα όνειρα» και να αναλάβει τον ρόλο του ηθικού ηγέτη σε έναν ολοένα και πιο ασταθή κόσμο ζήτησε, την Παρασκευή (10/4), ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Παγκόσμιο Φόρουμ «European Pulse» του Politico στη Βαρκελώνη, ο Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε την Ε.Ε. όχι μόνο να ενισχύσει την άμυνά της, αλλά και να «επανεξοπλιστεί ηθικά», αξιώνοντας μεταξύ άλλων την αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας με το Ισραήλ λόγω της «κατάφωρης» παραβίασης του διεθνούς δικαίου.

Spanish Prime Minister Pedro Sánchez today urged Europe to “dream big.” Speaking at POLITICO’s European Pulse Forum in Barcelona, he said Europe should not only defend its interests, but become the moral leader in an increasingly turbulent world.https://t.co/qmHDpFrz10 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 10, 2026

«Η πρόκληση της Ευρώπης δεν είναι μόνο να επανεξοπλιστεί για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ασφάλειας και άμυνας, αλλά να επανεξοπλιστεί και ηθικά, ώστε να συμβάλει σε μια σταθερή και ειρηνική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ. Σε μια στιγμή κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ έχουν εγκαταλείψει τη διεθνή συνεργασία, η Ευρώπη υποχρεούται να αναλάβει πρωτοβουλία και να καλύψει αυτό το κενό. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Ισπανός πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ κοινών αμυντικών εγχειρημάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ευρωπαϊκού στρατού.

Παράλληλα, ο Πέδρο Σάντσεθ ζήτησε από τις Βρυξέλλες να λάβουν σταθερές ηθικές θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε επιτακτική την αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας της Ε.Ε. με το Ισραήλ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την «κατάφωρη» περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου εκ μέρους του Τελ Αβίβ. Ο Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί έναν από τους πλέον σφοδρούς Ευρωπαίους επικριτές των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη Γάζα και στον Λίβανο, ενώ έχει αντιταχθεί ανοιχτά και στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Οι πολίτες της Ευρώπης δεν θέλουν οι ηγέτες τους να κοιτούν αλλού ή να είναι απορροφημένοι στον εαυτό τους», τόνισε ο Ισπανός ηγέτης, σημειώνοντας: «Θέλουν να εμπλακούν στην εξεύρεση λύσεων για τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα».

Η Ισπανία ως πρότυπο για την Ε.Ε.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός παρουσίασε τη χώρα του ως μοντέλο που αξίζει να ακολουθήσει η υπόλοιπη Ευρώπη, λέγοντας: «Υπάρχουν στοιχεία του ισπανικού μοντέλου που λειτουργούν – είναι εφικτό να αναπτύσσεσαι και να δημιουργείς σταθερή απασχόληση, να κατανέμεις πλούτο και ταυτόχρονα να προστατεύεις το περιβάλλον, χωρίς να θυσιάζεις το ένα για χάρη του άλλου».

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε τη μαζική ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μαδρίτη, χάρη στην οποία σχεδόν το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας παράγεται πλέον από πράσινες πηγές, επιτρέποντας στη χώρα να αποφύγει τις εκτοξευμένες τιμές ρεύματος που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, ο Πέδρο Σάντσεθ υπερασπίστηκε τα επιτεύγματα της Ε.Ε. απέναντι σε ακροδεξιά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα που υποστηρίζουν ότι η Ένωση «έχει χάσει τη δυναμική της ή μένει πίσω».

«Η Ευρώπη διαθέτει την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, τον μεγαλύτερο αριθμό δημοκρατικών κυβερνήσεων, τα πιο αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα και τους πιο ασφαλείς δρόμους», τόνισε, συμπληρώνοντας το εξής: «Αρκεί να ταξιδέψεις εκτός Ευρώπης για να καταλάβεις πραγματικά αυτό που λέω. Είναι ωραίο να είσαι Ευρωπαίος».