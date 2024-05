Η κυβέρνηση του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, ενός μικρού νησιωτικού κράτους στον Κόλπο της Γουϊνέας, θα ζητήσει από την Πορτογαλία επανορθώσεις για την ηθική βλάβη που προκάλεσε την εποχή της αποικιοκρατίας.

Η υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Ιζαμπέλ Αμπρέου είπε στο πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa ότι η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας θα εκπονήσει σχέδιο προκειμένου να διαπραγματευτεί με τη Λισαβόνα για την καταβολή επανορθώσεων, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα. Το ζήτημα βρισκόταν στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, γνωστοποίησε η Αμπρέου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα υποστήριξε ότι η χώρα του ευθύνεται για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη διάρκεια του διατλαντικού δουλεμπορίου την εποχή της αποικιοκρατίας. Υπογράμμισε την ανάγκη για επανορθώσεις, προκαλώντας έντονη κριτική από κόμματα της δεξιάς και της ακροδεξιάς.

Η κεντροδεξιά κυβέρνηση της Λισαβόνας ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να κινήσει οποιαδήποτε διαδικασία για την καταβολή αποζημιώσεων, εξυμνώντας «την ολοένα πιο έντονη και στενή συνεργασία, επί τη βάσει της συμφιλίωσης, μεταξύ αδελφικών λαών».

Από τον 15ο έως τον 19ο αιώνα, έξι εκατομμύρια Αφρικανοί απήχθησαν και μεταφέρθηκαν διά της βίας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπου πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα, κυρίως στη Βραζιλία.

Island nation of Sao Tome and Principe to ask Portugal for colonial reparations pic.twitter.com/sAsXpMZAS8

— GoodMorning.Pk (@goodmorning_pk) May 2, 2024