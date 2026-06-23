Με την εκτέλεση επτά ακόμα ανθρώπων σήμερα -εκ των οποίων οι πέντε για διακίνηση ναρκωτικών- ο συνολικός αριθμός των εκτελέσεων στη Σαουδική Αραβία από την αρχή του έτους έφτασε τις 100.

Τα στοιχεία προκύπτουν από καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η οποία βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

Οι 65 από τις 100 φετινές εκτελέσεις αφορούσαν καταδικασθέντες για ναρκωτικά, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται 45 αλλοδαποί.

Φέτος στη Σαουδική Αραβία έχουν εκτελεστεί συνολικά 52 αλλοδαποί, ανάμεσά τους 12 Αιθίοπες, 7 Πακιστανοί, 6 Σουδανοί, 4 Υεμενίτες και 4 Σύροι.

Το 2025, η Σαουδική Αραβία κατέγραψε αριθμό-ρεκόρ για τη μοναρχία του Κόλπου, εκτελώντας συνολικά 356 ανθρώπους.

Σε έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας που δόθηκε στη δημοσιότητα, υπογραμμίζεται ότι η εσχάτη των ποινών επιβάλλεται συχνά σε αλλοδαπούς για αδικήματα ναρκωτικών, κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά άδικες δίκες».

Παράλληλα, η οργάνωση προειδοποιεί ότι τουλάχιστον 63 Αιθίοπες, οι οποίοι κρατούνται σε φυλακή στο νοτιοδυτικό τμήμα του βασιλείου, βρίσκονται αντιμέτωποι με την εκτέλεση για παρόμοιες υποθέσεις.

Η επανέναρξη των εκτελέσεων για υποθέσεις ναρκωτικών -κυρίως εις βάρος αλλοδαπών-ξεκίνησε στα τέλη του 2022, έπειτα από ένα τριετές μορατόριουμ, στο πλαίσιο μιας ευρείας κυβερνητικής εκστρατείας κατά της παράνομης διακίνησης. Σημειώνεται ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αγορές για το captagon (συνθετικό ναρκωτικό που ανήκει στις αμφεταμίνες), το οποίο παράγεται κατά βάση στη Συρία και τον Λίβανο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων τεσσάρων ετών, η Σαουδική Αραβία κατατάσσεται σταθερά στην τρίτη θέση παγκοσμίως σε αριθμό εκτελέσεων, πίσω μόνο από την Κίνα και το Ιράν.

Οι ΜΚΟ ασκούν δριμεία κριτική, τονίζοντας ότι η υπερβολική χρήση της θανατικής ποινής υπονομεύει τις προσπάθειες του Ριάντ να παρουσιάσει το προφίλ ενός σύγχρονου και μεταρρυθμιστικού κράτους.

Το Ριάντ αντιτείνει ότι η θανατική ποινή είναι απολύτως απαραίτητη για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, ενώ διευκρινίζει ότι εφαρμόζεται αυστηρά μόνο αφού εξαντληθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ