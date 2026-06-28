Αεροπορικό δυστύχημα με 14 νεκρούς σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, Κυριακή 28 Ιουνίου, στις ανατολικές ακτές της Σαουδικής Αραβίας.

Ελικόπτερο που ανήκει στον κρατικό πετρελαϊκό κολοσσό Saudi Aramco συνετρίβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

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Το χρονικό της συντριβής

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 06:00 το πρωί (τοπική ώρα), στην περιοχή Ρας Τανούρα, η οποία βρίσκεται στις ανατολικές ακτές του Βασιλείου στον Περσικό Κόλπο, δυτικά των Στενών του Ορμούζ.

Όπως μετέδωσε το επίσημο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας (SPA), επικαλούμενο πηγές του Υπουργείου Ενέργειας, και οι 14 νεκροί της τραγωδίας είναι υπήκοοι της Σαουδικής Αραβίας.

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην πτώση του αεροσκάφους παραμένουν άγνωστα. Το πρακτορείο SPA ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν ήδη πλήρη και ενδελεχή έρευνα προκειμένου να καθορίσουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η συντριβή».

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Saudi Aramco δεν έχει ανταποκριθεί προς το παρόν σε επίσημα αιτήματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης για κάποιο σχόλιο ή παροχή επιπλέον λεπτομερειών.

Η συντριβή σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία για την περιοχή. Μόλις την περασμένη Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Aramco είχε επανεκκινήσει τις φορτώσεις αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό του Ρας, ύστερα από μια μακρά διακοπή λειτουργίας που διήρκεσε σχεδόν τέσσερις μήνες.

Παράλληλα, το Ριάντ δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ή στοιχείο που να υποδηλώνει εχθρική ενέργεια, την ώρα που νέες ανταλλαγές πληγμάτων σημειώνονται ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ στον Κόλπο.