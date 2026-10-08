Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» της Σαουδικής Αραβίας, όπου επιβατικό αεροσκάφος της Saudia (πιθανότατα τύπου Airbus A320) υπέστη ολοσχερή καταστροφή από πυρκαγιά.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο αποτυπώνουν πυκνές στήλες καπνού και φλόγες σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις του αεροσταθμού.

Άμεση κινητοποίηση και απουσία επιβατών

Δυνάμεις της πυροσβεστικής και οχήματα εκτάκτου ανάγκης έσπευσαν στο ακινητοποιημένο αεροσκάφος, καταφέρνοντας λίγο αργότερα να σβήσουν τη φωτιά. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αεροπλάνο ήταν άδειο τη στιγμή της ανάφλεξης, με αποτέλεσμα να μην καταγραφεί κανένας τραυματισμός.

Σύνδεση με πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι

Το συμβάν εκδηλώθηκε ταυτόχρονα με πληροφορίες για εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων προς την πρωτεύουσα της χώρας. Την ευθύνη για το χτύπημα ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι, ενώ οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας υποστήριξαν πως τα εχθρικά βλήματα εξουδετερώθηκαν επιτυχώς από τα συστήματα αεράμυνας. Στην περιοχή είχαν ήδη ενεργοποιηθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Αναστολή δρομολογίων από διεθνείς αερομεταφορείς

Μετά την εκδήλωση της επίθεσης και την αναταραχή στο αεροδρόμιο, εταιρείες όπως η Lufthansa και η Air India προχώρησαν στην προσωρινή διακοπή των πτήσεών τους προς το Ριάντ για λόγους ασφαλείας.

Οι Χούθι συνεχίζουν να στοχεύουν υποδομές της Σαουδικής Αραβίας εξαιτίας της στρατιωτικής συνδρομής που παρέχει στις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης.

Η σύγκρουση, η οποία συνδέεται στενά με την ευρύτερη αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν, απειλεί να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη Μέση Ανατολή, με αναφορές να εμπλέκουν ακόμη και τη Συρία στο ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων προς ενίσχυση του Ριάντ.