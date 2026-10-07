Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (7/10) ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλλιστικό πύραυλο τον οποίο εκτόξευσε το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Βαλλιστικός πύραυλος τον οποίο εκτόξευσε η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε βόρεια του Ριάντ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι.

التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية. — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 7, 2026

Πρόσθεσε ότι άρχισε διαδικασία εντοπισμού «της πλατφόρμας εκτόξευσης» του πυραύλου «από το σύστημα συλλογής πληροφοριών της συμμαχίας στους αιθέρες της Σανάα» και ότι «θα την καταστρέψουμε».