Σε επιτυχή αναχαίτιση δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που κινούνταν απειλητικά προς την ευρύτερη περιφέρεια του Ριάντ προχώρησαν οι δυνάμεις αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Σημειώνεται πως το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά σειρά στοχευμένων επιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή της αραβικής χερσονήσου, κρατώντας σε διαρκή ετοιμότητα τα στρατιωτικά επιτελεία.

«Αναχαίτιση και καταστροφή δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή του Ριάντ», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλικι , σε ανάρτηση στο X, χωρίς να κατονομάσει τους Χούθι.