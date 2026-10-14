Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υποστηρίζει την αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευαν οι φιλο-ιρανοί αντάρτες Χούθι στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.

«Αναχαίτιση και καταστροφή ενός βαλλιστικού πυραύλου που εκτόξευσε η τρομοκρατική πολιτοφυλακή Χούθι προς το Νταρχάν» ανέφερε ο συνασπισμός σε μια ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι συντρίμμια έπεσαν σε μια συνοικία της πόλης αυτής, όπου έχει την έδρα του και ο πετρελαϊκός κολοσσός Aramco.

Σε δεύτερη ανακοίνωση ο συνασπισμός ανέφερε ότι αναχαιτίστηκε άλλος πύραυλος που στόχευε την πόλη Χαράντ, επίσης στην Ανατολική Επαρχία, όπου βρίσκονται πολλές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Οι σαουδαραβικές αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση και για πιθανό κίνδυνο στο Ριάντ, αλλά ήραν τον συναγερμό λίγα λεπτά αργότερα.

Ο συνασπισμός ανέφερε εξάλλου ότι στόχευσε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι, καθώς και στη Νταμάρ, στη δυτική Υεμένη. Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού Τούρκι αλ Μαλίκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έγραψε ότι οι εγκαταστάσεις αυτές «στηρίζουν τον πόλεμο» που διεξάγουν οι Χούθι «εναντίον του βασιλείου της Σ. Αραβίας, της Υεμένης, της νότιας Ερυθράς Θάλασσας και των θαλάσσιων οδών».

Τέσσερις τραυματίες στο Ριάντ από θραύσματα πυραύλων που αναχαιτίστηκαν

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και 15 κατοικίες υπέστησαν ζημιές στο Ριάντ από θραύσματα πυραύλων οι οποίοι αναχαιτίστηκαν από την αντιπυραυλική άμυνα, όπως μεταδίδει το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA επικαλούμενο τον εκπρόσωπο Τύπου της Πολιτικής Προστασίας.

Οι πύραυλοι, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας πως εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ένας άνδρας κι ένα παιδί.

Νωρίτερα, αξιωματούχος του σαουδαραβικού υπουργείου Ενέργειας δήλωσε στο SPA πως στόχος πυραυλικής επίθεσης έγινε χθες Τρίτη ένα διοικητικό κτήριο της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στην πόλη Νταχράν (ανατολικά), με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.