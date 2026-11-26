Οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ότι «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν» δύο βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν στην πρωτεύουσα του βασιλείου, το Ριάντ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε έκρηξη, την επομένη επίθεσης στην οικονομική συνοικία της πόλης, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά —γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, που πρόσκειται στο Ιράν.

Η έκρηξη ακούστηκε περί τα μεσάνυχτα (σ.σ. τοπική ώρα• 23:00 ώρα Ελλάδας), έπειτα από συναγερμό των Αρχών, που προειδοποίησαν για «αεροπορική απειλή», προτού τον κηρύξουν λήξαντα λίγο αργότερα. Κάτοικοι στο βόρειο και στο ανατολικό Ριάντ επιβεβαίωσαν πως την άκουσαν, με τον έναν από αυτούς να λέει πως τα παράθυρα του σπιτιού του «τραντάχτηκαν βίαια».

Λίγο αργότερα οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω X ότι «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση του Ριάντ».

التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. https://t.co/wvaGPnaCKj — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 25, 2026

Ο στρατός ανέφερε ακόμη ότι κατέστρεψε πύραυλο κρουζ των ανταρτών που είχε εκτοξευτεί εναντίον του δυτικού τμήματος της χώρας, καθώς και μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στα περίχωρα του λιμανιού στην Τζέντα, στην Ερυθρά θάλασσα, όπου δεν καταγράφτηκαν θύματα.

Η Ανσαραλά από την πλευρά της ανέφερε ότι στοχοποίησε δύο σαουδαραβικά λιμάνια στην Ερυθρά θάλασσα, έπειτα από τους βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας εναντίον του στρατηγικής σημασίας λιμανιού στη Χοντάιντα, που ελέγχει το κίνημα.

Επιθέσεις σε σαουδαραβικά λιμάνια

Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία, ο Τούρκι αλ Μάλκι, αναφέρθηκε χθες Τετάρτη αργά το απόγευμα στην «πτώση βλήματος που εκτοξεύτηκε από την τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι εναντίον του λιμανιού της Τζαζάν», προσθέτοντας πως σημειώθηκαν μόνο «ελαφριές ζημιές», χωρίς κανέναν «τραυματισμό στις τάξεις των αμάχων».

«Βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για να προσδιοριστεί το είδος του βλήματος» που χρησιμοποιήθηκε, πρόσθεσε.

Την επίθεση αυτή ανακοίνωσε κατόπιν ότι έκαναν οι αντάρτες ο εκπρόσωπός τους για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Σάρια, προσθέτοντας ότι στοχοποιήθηκε επίσης το λιμάνι στην Τζέντα. «Οι δύο επιχειρήσεις προκάλεσαν ζημιές στις εγκαταστάσεις οι οποίες ήταν στόχοι», διαβεβαίωσε.

Οι ανταλλαγές πληγμάτων είναι σχεδόν καθημερινές αφότου αναζωπυρώθηκε το καλοκαίρι ο πόλεμος ανάμεσα στην Ανσαραλά, που ελέγχει την τελευταία δωδεκαετία μεγάλο μέρος της Υεμένης, και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από το Ριάντ.

Η Ανσαραλά ανακοίνωσε επίσης χθες ότι προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίου στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου, καθώς και σε αυτή εναντίον του υψηλότερου ουρανοξύστη στο Ριάντ την προηγουμένη.

Στο κτήριο αυτό εδρεύει το κρατικό επενδυτικό ταμείο του βασιλείου PIF, που έγινε στόχος για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα.

Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή, ανάμεσά τους δυο εγκαυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τη σαουδαραβική πολιτική άμυνα.

Στην καρδιά της πρωτεύουσας, ο ουρανοξύστης 80 ορόφων, ύψους 385 μέτρων, εγκαταλείφθηκε από τους εργαζομένους σε αυτόν, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής συνοικίας της, εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας. Εκτός από τους εργάτες που βρίσκονταν εκεί για να επιδιορθώσουν τις ζημιές της προηγούμενης επίθεσης.

«Έτοιμοι να επιτεθούν»

Παράλληλα στην Υεμένη η Ανσαραλά συνεχίζει την προέλαση επί του πεδίου και ετοιμάζεται, σύμφωνα με τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, να προχωρήσει σε έφοδο εναντίον της Άντεν, της μεγάλης πόλης του νότου που αποτελεί την προσωρινή έδρα της, αφού προηγουμένως κυρίευσε στην πράξη ολόκληρη τη δυτική ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά θάλασσα.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση κατέφυγε εκεί αφού έχασε την πρωτεύουσα Σανάα, που βρίσκεται στα χέρια του κινήματος το οποίο είναι ευθυγραμμισμένο με την Τεχεράνη στο πρώτο στάδιο του πολέμου, το 2014.

«Είναι τώρα έτοιμοι να επιτεθούν. Έχουμε προετοιμαστεί να αμυνθούμε», είπε προχθές Τρίτη ο συνταγματάρχης Ματζίντ αλ Νουζάιλι, εκπρόσωπος του κυβερνητικού στρατού, επιβεβαιώνοντας ωστόσο πως οι αντάρτες βρίσκονται «60 χιλιόμετρα από την πόλη».

«Η κατάληψη της Άντεν είναι υποθετικό σενάριο. Δεν θα γίνει», διαβεβαίωσε. «Η κατάσταση (…) δεν είναι τόσο σοβαρή όσο αφήνεται να εννοηθεί».

Παρά τους ακατάπαυστους βομβαρδισμούς τους εναντίον των σιιτών ανταρτών, οι σαουδαραβικές δυνάμεις συνεχίζουν να δυσκολεύονται να φρενάρουν τις προελάσεις τους στην Υεμένη και πληρώνουν την υποστήριξή τους στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στο έδαφος του ίδιου του βασιλείου.

Από ενεργειακές υποδομές ως αεροδρόμια, περνώντας από εμβληματικά κτίρια στην καρδιά του Ριάντ, η Ανσαραλά στοχοποιεί από την πλευρά της ζωτικής σημασίας υποδομές της μοναρχίας του Κόλπου και σύμβολα της ισχύος της.