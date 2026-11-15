Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης εναντίον των Χούθι, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες εναντίον του Ριάντ.

Νωρίτερα, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του βασιλείου είχε σημάνει συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, ο οποίος πλέον έχει λήξει.