Οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέστρεψαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά —γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, που πρόσκειται στο Ιράν, προς την κατεύθυνση του Ριάντ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε νωρίτερα εκρήξεις.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση του Ριάντ», ανακοίνωσε μέσω X ο Τούρκι αλ Μάλκι, εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το βασίλειο που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στον πόλεμο στην Υεμένη από το 2015.

التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر (3) صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. https://t.co/umeGpQDl8Z — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 20, 2026

Νωρίτερα, ακούστηκαν δύο εκρήξεις στο Ριάντ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από μήνυμα της Πολιτικής Άμυνας που προειδοποιούσε εναντίον «δυνητικού κινδύνου», προτού πάντως ο συναγερμός λήξει λίγο αργότερα.

Οι εκρήξεις καταγράφηκαν την επομένη αεροπορικών επιδρομών της συμμαχίας στην Υεμένη, ιδίως εναντίον λιμανιού υπό τον έλεγχο της Ανσαραλά. Το κίνημα διεμήνυσε ότι σε αντίποινα θα στοχοποιήσει σαουδαραβικά λιμάνια και την οικονομική συνοικία του Ριάντ, καθώς δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη πως η σύγκρουση αυτή μπορεί να σταματήσει.

Ο πόλεμος στην Υεμένη γενικεύτηκε το 2014, όταν η Ανσαραλά άρχισε ευρείας κλίμακας έφοδο εναντίον των δυνάμεων της κυβέρνησης και κυρίευσε αχανείς τομείς της χώρας, κυρίως την πρωτεύουσα Σανάα.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια συγκριτικής ηρεμίας, οι εχθροπραξίες αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο κι εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο, καθώς η Υεμένη μετατράπηκε σε νέο μέτωπο του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή.