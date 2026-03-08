Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα πως απέτρεψε αεροπορικό πλήγμα στη διπλωματική συνοικία της πρωτεύουσας, αναχαιτίζοντας drone που κατευθυνόταν προς την περιοχή όπου στεγάζονται οι περισσότερες διπλωματικές αποστολές στη χώρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από εκπρόσωπο του σαουδαραβικού υπουργείου Άμυνας, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ενημερώσει πως «οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν μετά την είσοδό τους στον εναέριο χώρο» της Σαουδικής Αραβίας και άλλα έξι εξουδετερώθηκαν «στα ανατολικά του Ριάντ».