Μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, αναχαιτίστηκε σήμερα κοντά στο λιμάνι της Τζέντα στη Σαουδική Αραβία, όπως ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος.

Εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στη σύγκρουση με τους Χούθι, διευκρίνισε πως δεν τραυματίστηκαν άμαχοι από την πτώση συντριμμιών.

Οι Χούθι είχαν διαμηνύσει πως θα βάλουν στο στόχαστρο λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, κατηγορώντας το Ριάντ για την επίθεση τα ξημερώματα στη Χοντάιντα, στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Υεμένης.

Το απόγευμα έγινε γνωστό πως το σαουδαραβικό λιμάνι Τζαζάν επλήγη από βλήμα που εκτόξευσαν οι Χούθι, με στρατιωτικό αξιωματούχο να διευκρινίζει πως η επίθεση προκάλεσε «ζημιές περιορισμένης έκτασης, χωρίς θύματα μεταξύ των αμάχων».