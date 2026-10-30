Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που έχει επέμβει στον πόλεμο στην Υεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχαιτίστηκε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που είχε εξαπολύσει το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, εναντίον της ιερής για τους μουσουλμάνους πόλη της Μέκκας.

«Αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε ένα drone στην περιοχή της Μέκκας που εξαπέλυσε η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι», ανέφερε μέσω X στις 05:55 ο εκπρόσωπος της συμμαχίας αυτής, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι.