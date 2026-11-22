Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, που ενεπλάκη το 2015 στον πόλεμο στην Υεμένη, ανακοίνωσε αργά χθες Σάββατο το βράδυ ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο, τον οποίο εκτόξευσε εναντίον του δυτικού τμήματος του βασιλείου το υεμενίτικο σιιτικό κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν, καθώς οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν σταματούν.

التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الغربية. https://t.co/ox6p2oUwwl — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 21, 2026

Στη δυτική παραθαλάσσια πλευρά της Σαουδικής Αραβίας βρίσκονται ενεργειακές υποδομές-κλειδιά, ιδίως ο νότιος τερματικός πετρελαϊκός σταθμός στην πόλη Γιάνμπου, μεγάλη εγκατάσταση συνδεόμενη με τις εξαγωγές αργού όπου καταλήγει ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης, καθώς και διυλιστήριο στην Τζαζάν, στο νοτιοανατολικό άκρο του βασιλείου.