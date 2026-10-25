Η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, που πολεμά εναντίον του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά –γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε εναντίον της πρωτεύουσας του βασιλείου, του Ριάντ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση του Ριάντ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι.

التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. https://t.co/GdtWqjV7Bs — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 25, 2026

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως άκουσε τρεις εκρήξεις στην πρωτεύουσα του βασιλείου.

Εστάλησαν μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων, προειδοποιώντας για «αεροπορική απειλή» και προτρέποντάς τους να σπεύσουν σε καταφύγια.

Ο συναγερμός ήρθη μερικά λεπτά αργότερα.