Η Σαουδική Αραβία καθαίρεσε προχθές Δευτέρα (16/11) τον διοικητή της στρατιωτικής συμμαχίας που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στον πόλεμο εναντίον του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά, γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, την ώρα που οι μαχητές του συνεχίζουν την προέλασή τους προς νότο.

Έπειτα από την κατάληψη τον Σεπτέμβριο ουσιαστικά όλης της ακτογραμμής της δυτικής Υεμένης στην Ερυθρά θάλασσα, οι αντάρτες απέχουν πλέον λιγότερα από 60 χιλιόμετρα από το Άντεν, τη μεγαλύτερη πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας όπου μετέφερε την έδρα της η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση πριν από σχεδόν μια δωδεκαετία πλέον, στα τέλη του 2014, όταν εκδιώχθηκε από την πρωτεύουσα Σανάα.

Στο Άντεν, η ένταση είναι θα έλεγε κανείς χειροπιαστή. «Φοβόμαστε ότι οι Χούθι θα μπουν στην Άντεν και θα μας επιβάλλουν τον τρόπο ζωής τους, όπως στη Σανάα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Φατίχα αλ Αφίφι, διευθύντρια σχολείου.

Η Ανσαραλά εμπνέεται από την ισλαμική επανάσταση στο Ιράν.

Έπειτα από τη σειρά ηττών των τελευταίων μηνών, το Ριάντ αποφάσισε να απαλλάξει από τα καθήκοντά του τον στρατηγό Φαχντ μπιν Χαμάντ μπιν Αμπντελαζίζ αλ Σαλμάν, ο οποίος διηύθυνε τις επιχειρήσεις της στρατιωτικής συμμαχίας από το 2024 και πλέον του ανατέθηκε να διαδραματίζει ρόλο σύμβουλου το υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA, επικαλούμενο βασιλικό διάταγμα.

Τον αντικατέστησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Φαγιάντ αρ Ρουαΐλια.

Η απόφαση αντανακλά χωρίς αμφιβολία τη βούληση του παλατιού να αλλάξει η προσέγγιση στην Υεμένη, έπειτα από τις οδυνηρές ήττες που υπέστησαν οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, παρά την υποστήριξη του Ριάντ, κρίνει ο ειδικός Ουμάρ Καρίμ, του πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ.

Σε κάθε περίπτωση, βρίσκει «ελάχιστα πιθανό ο διορισμός νέων διοικητών να επιτρέψει να επιλυθούν δομικά προβλήματα» της συμμαχίας αυτής, βρίσκει.

Σε πολιορκία το Άντεν

Έπειτα από χονδρικά τέσσερα χρόνια κατά τα οποία τηρείτο σε γενικές γραμμές η κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί με μεσολάβηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι μάχες αναζωπυρώθηκαν το καλοκαίρι στην Υεμένη, που μετατράπηκε έτσι σε νέο μέτωπο στον ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αφού κυρίευσε τομείς κατά μήκος των ακτών στο στενό στρατηγικής σημασίας Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το κίνημα των ανταρτών κατέλαβε κι άλλα εδάφη τις τελευταίες ημέρες, ιδίως στη γειτονική επαρχία Λαχτζ, και προελαύνει προς το Άντεν, όπου αναδιατάσσονται μονάδες του στρατού για να την υπερασπίσουν.

Μακροπρόθεσμα, κατά εκτιμήσεις αναλυτών, στόχος της Ανσαραλά είναι να εξαλείψει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και να πάρει στα χέρια της όλη τη χώρα, καθώς ήδη έχει τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του βορρά, των πιο πυκνοκατοικημένων περιοχών, πέρα από αυτόν της πρωτεύουσας Σανάα.

Ενδεχόμενη έφοδος εναντίον του Άντεν πάντως θα ήταν «εξαιρετικά αιματηρή» και το να «διατηρήσουν τον έλεγχο της πόλης θα ήταν πολύ δύσκολο και πολύ δαπανηρό» για το κίνημα, εκτιμά ο Τομά Ζινό, ειδικός του πανεπιστημίου της Οτάβας.

Η Ανσαραλά μπορεί να επιλέξει να θέσει την πόλη υπό πολιορκία, όπως στην Τάιζ, προκειμένου να προκαλέσει «ασφυξία στις κυβερνητικές δυνάμεις από στρατιωτική και οικονομική σκοπιά», προειδοποιεί.

Κατά την άποψη του Ματζέντ αλ Μαντχαζίκ, του κέντρου στρατηγικών μελετών με έδρα τη Σανάα, η Ανσαραλά εννοεί να «εντείνει την πίεση στο Ριάντ».

Από τον Ιούλιο, οι εχθροπραξίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 1.600 ανθρώπους κι έχουν αναγκάσει 300.000 και πλέον αμάχους να εγκαταλείψουν στα σπίτια τους στην Υεμένη, τη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου, σύμφωνα με αριθμούς του ΟΗΕ.

Το κίνημα που πρόσκειται στην Τεχεράνη έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις του εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, στοχοποιώντας ιδίως αεροδρόμια, πετρελαϊκές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ έχει κηρύξει την επιβολή αποκλεισμού στην Ερυθρά θάλασσα σε βάρος του εμπορικού στόλου της μοναρχίας της Μέσης Ανατολής, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον πλανήτη.

Προχθές Δευτέρα, η συμμαχία ανακοίνωσε την αναχαίτιση δυο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που εξαπέλυσε η Ανσαραλά, με στόχους κατ’ αυτήν την ιερή πόλη της Μέκκας και την πρωτεύουσα Ριάντ.

Ωστόσο το υεμενίτικο κίνημα διαψεύδει κατηγορηματικά και πάγια από την πλευρά του τις κατηγορίες ότι βάζει στο στόχαστρο τη Μέκκα και τη Μεδίνα, τους δυο ιερότερους τόπους για τους μουσουλμάνους.