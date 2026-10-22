Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν την Τετάρτη (21/10) από την πτώση συντριμμιών μετά την αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) το οποίο είχε στόχο μια εγκατάσταση στο κοίτασμα πετρελαίου Σέιμπα, στο πλούσιο σε πετρέλαιο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της χώρας.

Οι δύο νεκροί ήταν υπήκοοι Φιλιππίνων και Νεπάλ, ενώ οι τραυματίες είναι υπήκοοι Πακιστάν και Ινδίας, ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του, στην οποία πάντως δεν διευκρινίζεται η προέλευση του drone.