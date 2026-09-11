Σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας πετρελαιαγωγού Ανατολής-Δύσης προχώρησε το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, μετά από μπαράζ επιθέσεων που εκδηλώθηκαν την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις που έγιναν το βράδυ της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, οι ενεργειακές υποδομές στοχοποιήθηκαν σε πολλαπλά χτυπήματα τα οποία έπληξαν την πρωτεύουσα Ριάντ, καθώς και την ευρύτερη περιοχή της Μεδίνας, αναγκάζοντας τις Αρχές να προχωρήσουν στην άμεση αναστολή της μεταφοράς πετρελαίου για λόγους ασφαλείας.

Ο απολογισμός των χτυπημάτων, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο σε υλικές ζημιές και ενεργειακές επιπτώσεις.

Όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του βασιλείου, επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές από το υπουργείο Ενέργειας, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας των επιθέσεων και χρειάστηκε να δεχτούν ιατρική φροντίδα, χωρίς προς το παρόν να διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός ή η κρισιμότητα της κατάστασής τους.