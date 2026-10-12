Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφού οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση, με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολλές φορές στόχος επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.

«Η ζώνη είναι υπό απειλή εχθρικής αεροπορικής επίθεσης. Κρατείστε την ψυχραιμία σας, παραμείνετε στο εσωτερικό ή σε ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα», έγραφε το μήνυμα.

Μάρτυρες τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για τρεις εκρήξεις στην πόλη.

Οι αρχές ήραν τον συναγερμό έπειτα από μερικά λεπτά, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι προς το Ριάντ.