Η σαουδαραβική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 11 τραυματίστηκαν κατά τη χθεσινή επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ. Νεκρός είναι ένας Πακιστανός υπήκοος, διευκρινίζεται στην ενημέρωση.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ το προηγούμενο 48ωρο. Ο απολογισμός της επίθεσης του Σαββάτου ανήλθε σε τουλάχιστον 13 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες.

Το εύρος και η συχνότητα των επιθέσεων των Χούθι εναντίον του Ριάντ τις τελευταίες ημέρες είναι άνευ προηγουμένου από το 2014, όταν γενικεύτηκε ο πόλεμος ανάμεσα στο κίνημα των υεμενιτών ανταρτών και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015.