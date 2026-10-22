Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κι άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (21/10) εξαιτίας πλήγματος στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Φαχντ» του Νταμάμ, όπως ανακοίνωσε η σαουδαραβική υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα, το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει πως δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την πτώση συντριμμιών μη επανδρωμένου αεροσκάφους το οποίο αναχαιτίστηκε. Στόχος του μη επανδρωμένου αεροσκάφους φέρεται να ήταν εγκατάσταση στο κοίτασμα πετρελαίου της Σέιμπα, στο ανατολικό τμήμα του βασιλείου.

Καθώς η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο επιθέσεων από τους φιλο – ιρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε εντολή να φύγουν οι υπάλληλοι της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ και οι οικογένειές τους, και να μείνει μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό στη διπλωματική αποστολή.