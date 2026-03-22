Στόχος τριών βαλλιστικών πυραύλων έγινε τις τελευταίες ώρες το Ριάντ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας κατά την 23η ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ένας πύραυλος αναχαιτίστηκε, ενώ οι άλλοι δύο έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή», διευκρίνισε το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως αναχαιτίστηκαν επίσης πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، وقد تم اعتراض أحد الصواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقة غير مأهولة. pic.twitter.com/ZRqeZmVO1p — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 22, 2026

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.