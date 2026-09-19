Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στο Ριάντ, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Οι εκρήξεις σημειώθηκαν λίγη ώρα αφότου η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για κίνδυνο αεροπορικής επίθεσης στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά από την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη γειτονική Υεμένη.

Οι κάτοικοι του Ριάντ έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα γύρω στις 3 τα ξημερώματα.

Λίγα λεπτά αργότερα, δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στη σαουδαραβική πρωτεύουσα ανέφεραν πως άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις.

Η Πολιτική Προστασία σήμανε λήξη συναγερμού έπειτα από μισή ώρα.

Η Σαουδική Αραβία, σύμμαχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, αποτελεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου στόχο επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθι.

Οι προσκείμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθι ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.