Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Ριάντ, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από προειδοποιητικό μήνυμα το οποίο έστειλε η Πολιτική Άμυνα της σαουδαραβικής πρωτεύουσας στα κινητά των πολιτών για «δυνητική απειλή», προτού κηρύξει τον συναγερμό λήξαντα λίγη ώρα αργότερα.

Το βασίλειο μετατρέπεται στην πράξη καθημερινά σε στόχο επιθέσεων του υεμενίτικου κινήματος ανταρτών Ανσαραλά —γνωστού επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος στη γειτονική Υεμένη.