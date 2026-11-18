Αναστάτωση προκλήθηκε την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, έπειτα από μια ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε την πόλη. Σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), ο δυνατός κρότος ακούστηκε μόλις λίγα λεπτά πριν ανακοινωθεί επίσημα η αναχαίτιση πυραύλου, τον οποίο είχαν εκτοξεύσει οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η ένταση του ωστικού κύματος ήταν τέτοια που προκάλεσε πανικό στους κατοίκους. «Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν οι πόρτες σε όλα τα δωμάτια και τα φώτα έσβησαν για λίγο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο AFP κάτοικος της περιοχής που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ενώ ένας άλλος περιέγραψε ότι ένιωσε «τα παράθυρα να δονούνται».

Αν και το ακριβές σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη δεν έχει προσδιοριστεί επίσημα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως είδαν πυκνούς καπνούς να υψώνονται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, μια εγκατάσταση που έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο των επιθέσεων. Αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσε το γεγονός ότι, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, ο πληθυσμός δεν έλαβε τα συνήθη προειδοποιητικά μηνύματα στο κινητό για επερχόμενο κίνδυνο.

Λίγα λεπτά μετά το συμβάν, ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος στηρίζει την υεμενική κυβέρνηση, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας «X» (πρώην Twitter) ότι κατέρριψε έναν πύραυλο κρουζ των Χούθι. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ένας ακόμη πύραυλος είχε αναχαιτιστεί επιτυχώς μερικές ώρες νωρίτερα.

Το σαουδαραβικό βασίλειο αποτελεί συχνό στόχο των φιλοϊρανών Χούθι, οι οποίοι δηλώνουν ανοιχτά πως έχουν στοχοποιήσει το Ριάντ και ειδικότερα το αεροδρόμιό του. Οι μνήμες, άλλωστε, είναι νωπές από την πολύνεκρη επίθεση του περασμένου Οκτωβρίου, η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 14 ανθρώπους, αφήνοντας πίσω της εκατοντάδες τραυματίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη μαίνεται από το 2014, όταν οι αντάρτες Χούθι κατέλαβαν εκτεταμένα εδάφη της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά. Τον επόμενο χρόνο, ο σαουδαραβικός συνασπισμός επενέβη στρατιωτικά στη σύγκρουση, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.