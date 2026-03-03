Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν οκτώ μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ και στην πόλη Αλ Χαρτζ στο κεντρικό τμήμα του βασιλείου.

«Οκτώ drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κοντά στις πόλεις Ριάντ και Αλ Xαρτζ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του υπουργείου, ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι.