Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που έχει επέμβει στον πόλεμο στην Υεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι κατέστρεψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά —γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι—, που πρόσκειται στο Ιράν, στους αιθέρες του ανατολικού τμήματος του βασιλείου.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε 3 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση της ανατολικής επαρχίας», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Τούρκι αλ Μάλκι.