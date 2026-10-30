Σε κατάσταση άμεσης επιχειρησιακής ετοιμότητας τέθηκε εκ νέου το σύστημα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας, έπειτα από νέα απόπειρα επίθεσης στον εναέριο χώρο της χώρας.

Όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι στρατιωτικές αρχές του Ριάντ, οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν, αναχαίτισαν και κατέστρεψαν έγκαιρα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε εξαπολυθεί από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, προτού αυτό καταφέρει να προσεγγίσει τον στόχο του.

Το περιστατικό καταγράφηκε πάνω από τη Μεδίνα, έναν από τους σημαντικότερους θρησκευτικούς πυρήνες του ισλαμικού κόσμου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται στο στόχαστρο, καθώς οι σαουδαραβικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η ίδια πόλη είχε αποτελέσει αντικείμενο ανάλογης επιθετικής ενέργειας και στο πρόσφατο παρελθόν.

Η νέα αυτή αναχαίτιση αποσόβησε τυχόν ζημιές ή απώλειες στο έδαφος, επιβεβαιώνοντας ωστόσο τη συνεχή πίεση που δέχεται ο εναέριος χώρος του βασιλείου.

Οι Χούθι είχαν διαψεύσει την περασμένη εβδομάδα ότι στοχοποίησαν τις ιερές πόλεις στη δυτική Σαουδική Αραβία, αφότου κατηγορήθηκαν γι αυτό από το σαουδαραβικό βασίλειο, το οποίο γίνεται στόχος επιθέσεων σχεδόν καθημερινά.