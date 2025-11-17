Ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Σαουδική Αραβία με 45 ανθρώπους να χάνουν την ζωή τους.

Λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές του Ουμρά συγκρούστηκε με βυτιοφόρο ντίζελ κοντά στη Μεδίνα με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά ολοσχερώς.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι περίπου 42 από τους νεκρούς ήταν Ινδοί υπήκοοι και μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται τουλάχιστον 11 γυναίκες και 10 παιδιά.

Πιο συγκεκριμένα, το λεωφορείο επέστρεφε από τη Μέκκα μετά την ολοκλήρωση των θρησκευτικών τελετών με προορισμό τη Μεδίνα. Το δυστύχημα συνέβη περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα -ώρα Ινδίας- κοντά στη Μουφριχάτ. Δυστυχώς, οι επιβάτες ήταν πολλοί και οι περισσότεροι κοιμόντουσαν την ώρα της σύγκρουσης. Οι ομάδες διάσωσης ανέφεραν ότι το λεωφορείο ήταν ολοσχερώς καμένο, καθιστώντας δύσκολη την αναγνώριση των θυμάτων.

Τέλος, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες φαίνεται πως μόνο ένας επιβάτης έχει επιζήσει και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη. Ο επιβάτης αυτός ονομάζεται Μοχάμαντ Αμπντούλ Σόιαμπ.