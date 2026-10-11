Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι το διεθνές αεροδρόμιο του Νταμάμ, στην Ανατολική Επαρχία της χώρας δέχθηκε και την Κυριακή (11/10) επίθεση, λίγη ώρα αφού οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το αεροδρόμιο.

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες της Υεμένης ανέλαβαν νωρίτερα την Κυριακή την ευθύνη για μία σειρά επιθέσεων κατά των αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ και κατά σαουδαραβικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, μία ημέρα μετά την πολύνεκρη επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Οι δυνάμεις των Χούθι «έπληξαν σε τρεις φάσεις το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, καθώς και μονάδα φυσικού αερίου και διυλιστήριο πετρελαίου που ανήκουν στην Aramco, καθώς και το διεθνές αεροδρόμιο του Νταμάμ, δήλωσε ο εκπρόσωπός τους Γιαχία Σάρι σε ανακοίνωση.

Μετά την χθεσινή επίθεση, με 13 νεκρούς και τουλάχιστον 300 τραυματίες, το αεροδρόμιο του Ριάντ δέχθηκε και την Κυριακή επίθεση από την οποία υπάρχουν τραυματίες και προκλήθηκε πυρκαγιά, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας διευκρινίζοντας ότι η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην ανακοίνωσή τους οι Χούθι προειδοποιούν «τις αεροπορικές εταιρείες, του ειδικούς, τους εργαζόμενους, τους εργάτες και τους ταξιδιώτες» να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας «διότι είναι ευάλωτα σε επιθέσεις και έχουν γίνει θέατρο επιχειρήσεων των δυνάμεών μας, με εξαίρεση τα αεροδρόμια (των ιερών πόλεων) της Μέκκας και της Μεδίνας».