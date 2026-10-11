Νέα επίθεση σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, μία ημέρα μετά το πολύνεκρο πλήγμα που είχε προηγηθεί, σύμφωνα με τον υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικό συνασπισμό που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, στρατηγός Τουρκί αλ-Μάλικι, ανέφερε ότι άγνωστο βλήμα έπληξε τον επιβατικό τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου, προκαλώντας πυρκαγιά.

«Επίθεση μέσω αγνώστου βλήματος πραγματοποιήθηκε κατά του επιβατικού τερματικού σταθμού 4 στον Διεθνή Αερολιμένα King Khalid και προκάλεσε πυρκαγιά», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Σε ξεχωριστή ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ, ο ίδιος γνωστοποίησε ότι η σαουδαραβική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε πύραυλο cruise στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών από το νέο πλήγμα ή για το εάν υπάρχουν τραυματίες.