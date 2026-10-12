Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν σήμερα 12 Οκτωβρίου ότι παρατείνουν την αναστολή λειτουργίας στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ριάντ, μετά τις φονικές επιθέσεις το σαββατοκύριακο από τους φιλο-ιρανούς Χούθι της Υεμένης.

Η λειτουργία στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ «Βασιλιάς Χαλίντ», το δεύτερο μεγαλύτερο με βάση την επιβατική κίνηση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από εκείνο της Τζέντα, ανεστάλη προκειμένου να καταστεί δυνατή «η ολοκλήρωση των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου», δήλωσε σε ανακοίνωση η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας.

Το αεροδρόμιο είναι κλειστό μετά την επίθεση του Σαββάτου που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300, στην πλέον πολύνεκρη στο βασίλειο εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Χθες, Κυριακή, άλλη επίθεση στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε 11 άλλους.

Οι σαουδαραβικές αρχές, που έως τώρα εμφανίζονταν απρόθυμες να δείξουν τις ζημιές που προκαλούν οι επιθέσεις των Χούθι, δημοσιοποίησαν μέσα στη νύχτα οπτικό υλικό από το χτύπημα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο. Σε αυτό φαίνεται μια μπάλα φωτιάς και εργαζόμενοι του αεροδρομίου να πέφτουν κάτω από τα γραφεία τους ενώ επιβάτες προσπαθούν να προστατευθούν ή να απομακρυνθούν από το σημείο.

Το βίντεο από το χτύπημα του Σαββάτου

WARNING: GRAPHIC CONTENT

CCTV released by Saudi Arabia shows the moment of an attack on Riyadh’s international airport that killed 13 people and wounded more than 300 on October 10 https://t.co/LaUvBDyQHe — Reuters (@Reuters) October 12, 2026

New footage shows a Houthi strike on Riyadh’s airport as Saudi Arabia reaffirms its resilience and commitment to energy security. Further attacks have killed civilians and injured hundreds across Saudi Arabia, while Houthi-run media report Saudi-led strikes on Yemen’s capital. https://t.co/m5sfrE4RvP — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 12, 2026

Η επίσημη δημοσιοποίηση εικόνων της αιματηρής επίθεσης σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στάσης για την κυβέρνηση, όπως επισημαίνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Saudi Gazette, οι εικόνες τονίζουν «τον κίνδυνο που απειλεί τους αθώους ταξιδιώτες των οποίων τα ταξίδια είναι αφιερωμένα στη λατρεία». Οι περισσότεροι επιβάτες που εμφανίζονται στο βίντεο μοιάζουν να είναι προσκυνητές. Ο μήνας Οκτώβριος τυπικά σημαδοτεί την κορύφωση του προσκυνήματος των μουσουλμάνων στη Μέκκα.

Οι επιθέσεις προκαλούν από τα σημαντικότερα προβλήματα για την πολιτική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εδώ και χρόνια, ασκώντας περαιτέρω πιέσεις σε μια βιομηχανία που ήδη πλήττεται από τις συνέπειες της σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το αεροδρόμιο ακύρωσε χθες το 99,7% όλων των προγραμματισμένων πτήσεων, σύμφωνα με την εταιρία αναλύσεων δεδομένων για τον τομέα της αεροπορίας Cirium. Στον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 δεν φαίνεται κανένα αεροπλάνο πάνω από την πόλη.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν αναγκάσει αεροπορικές εταιρίες στην Ευρώπη και την Ασία να αναστείλουν τα δρομολόγιά τους. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ενημέρωσε τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρίες να είναι προσεκτικές όταν πετούν προς τη Σαουδική Αραβία ή στον εναέριο χώρο της.

Ο όμιλος Lufthansa ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς το Ριάντ έως τις 16 Οκτωβρίου, ενώ η Air France-KLM παρέτεινε προηγούμενη αναστολή των δρομολογίων προς και από τη σαουδαραβική πρωτεύουσα έως το τέλος του μήνα.

Η Etihad Airways του Αμπού Ντάμπι ήταν μεταξύ των αεροπορικών εταιριών που παρέτειναν περαιτέρω τις ακυρώσεις πτήσεων της Σαουδικής Αραβίας, επηρεάζοντας περίπου 20 πτήσεις προς το Ριάντ, την Τζέντα και τον Νταμάμ σήμερα και αύριο.