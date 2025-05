Η συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και του προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σάρα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Σαουδική Αραβία, σηματοδοτώντας μια ριζική ανατροπή στην αμερικανική πολιτική για τη Συρία, καθώς οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την άρση όλων των κυρώσεων κατά του ισλαμιστικού καθεστώτος και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο εξομάλυνσης των διμερών σχέσεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, πριν από τη σύνοδο κορυφής μεταξύ των ΗΠΑ και των κρατών του Κόλπου.

Ο Τραμπ αντάλλαξε χειραψία με τον αλ-Σάρα, παρουσία του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, όπως καταγράφηκε σε εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «ο Τραμπ παρότρυνε τον Σάρα να εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ».

Παρά τις ενστάσεις ορισμένων κύκλων της κυβέρνησής του για τους πρώην δεσμούς της ηγεσίας της Συρίας με την Αλ Κάιντα, ο Τραμπ είχε δηλώσει την Τρίτη σε ομιλία του στο Ριάντ: «Θα άρω τις κυρώσεις κατά της Συρίας» και χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «σημαντική αλλαγή πολιτικής».

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Μπιν Σαλμάν δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνόδου πως «Η Σαουδική Αραβία επαινεί την απόφαση του Τραμπ να άρει τις κυρώσεις κατά της Συρίας».

Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ, όπου επικρατεί βαθιά καχυποψία απέναντι στη διοίκηση του αλ-Σάρα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν τον Σάρα «τζιχαντιστή», παρότι διέκοψε τους δεσμούς του με την Αλ Κάιντα το 2016.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έτυχε θερμής υποδοχής στον δεύτερο σταθμό της τετραήμερης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, με εντυπωσιακές επιδείξεις από καμήλες και κόκκινα Cybertrucks κατά την άφιξή του στην Ντόχα του Κατάρ.

Άνδρες ντυμένοι με τις παραδοσιακές λευκές ενδυμασίες του Αραβικού Κόλπου, πάνω σε αραβικά άλογα και καμήλες, συνόδευσαν την προεδρική αυτοκινητοπομπή μέχρι τον χώρο της τελετής υποδοχής στο βασιλικό ανάκτορο. Εκεί υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο ο Εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

