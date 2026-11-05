Πέντε Αιθίοπες εκτελέστηκαν σήμερα (5/11) στη Σαουδική Αραβία αφού κρίθηκαν ένοχοι για διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του βασιλείου, ανεβάζοντας έτσι σε 205 τον αριθμό των εκτελέσεων από την αρχή του έτους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις.

Οι πέντε Αιθίοπες καταδικάστηκαν για «λαθραία εισαγωγή χασίς στο βασίλειο», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Πρόκειται για την τρίτη εκτέλεση Αιθιόπων μέσα σε λίγους μήνες. Πέντε είχαν θανατωθεί τον Ιούνιο και άλλοι πέντε τον Ιούλιο, φτάνοντας συνολικά τους 32 φέτος. Οι περισσότεροι από τους αλλοδαπούς που εκτελέστηκαν στη Σαουδική Αραβία ήταν Αιθίοπες.

Πέρυσι, η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε 356 ανθρώπους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για την ισχυρή μοναρχία του Κόλπου. Η χώρα κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως σε εκτελέσεις μεταξύ 2022 και 2025, πίσω από την Κίνα και το Ιράν, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Δέχεται συχνά επικρίσεις σχετικά με τη θανατική ποινή, με ΜΚΟ να υπογραμμίζουν ότι οι σαουδαραβικές αρχές καταφεύγουν υπερβολικά συχνά στην επιβολή της εσχάτης των ποινών, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να παρουσιαστεί η Σαουδική Αραβία ως ένα σύγχρονο κράτος.

Ωστόσο, το Ριάντ υποστηρίζει πως η επιβολή της θανατικής ποινής είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και εφαρμόζεται μόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα.