Κατασβέστηκε πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην Τζιζάν, όπως ανακοίνωσε μέσω Χ το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενημέρωσε το υπουργείο, συμπληρώνοντας πως «οι αρμόδιες αρχές ολοκληρώνουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού».

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν διευκρινίζονται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας.

فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو السعودية تخمد حريقاً وقع فجر هذا اليوم الأحد الموافق 1448/2/26 هـ في إحدى المرافق التابعة لمصفاة أرامكو السعودية بجازان، بدون أي إصابات. وتستكمل الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة. — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) August 9, 2026

Η Τζιζάν βρίσκεται στο νότιο άκρο της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη. Τον προηγούμενο μήνα, οι αντάρτες Χούθι είχαν εξαπολύσει επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον διυλιστηρίου της Aramco στην περιοχή.