Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε την Πέμπτη έκτακτη ειδοποίηση, σύντομης διάρκειας, για τον κίνδυνο επιθέσεων σε περιοχές του νότου του βασιλείου κοντά στην Υεμένη, οι οποίες ήδη στοχοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα από τους Υεμενίτες αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Ο συναγερμός αφορούσε την πόλη Άμπχα και την περιοχή κοντά στο Χαμίς Μουσάιτ και άρθηκε γρήγορα, σύμφωνα με την πολιτική άμυνα.

Οι Χούθι είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι έγιναν στόχος δεκάδων σαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών τις τελευταίες 24 ώρες.