Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ τις πρώτες πρωινές ώρες, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, βασιλείου εναντίον του οποίου το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, συνεχίζει να εξαπολύει πλήγματα τελευταία.

Η σαουδαραβική πολιτική άμυνα ανέφερε λίγη ώρα νωρίτερα ότι ενεργοποιήθηκε σύστημα συναγερμού προκειμένου να προειδοποιηθούν οι πολίτες σχετικά με δυνητική απειλή.

Αργότερα, εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το βασίλειο, η οποία έχει επέμβει στον πόλεμο στην Υεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν μη επανδρωμένο εναέριο όχημα και βαλλιστικός πύραυλος.

«Αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε drone στην ανατολική περιφέρεια», ανέφερε αρχικά ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, προτού συμπληρώσει ότι «η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι εναντίον του Ριάντ».

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية. https://t.co/NAbJLU2UNY — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 24, 2026

التحالف: الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. https://t.co/KKTkdEWLYZ — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 24, 2026

Από την αρχή του μήνα, η Ανσαραλά έχει πολλαπλασιάσει τα πλήγματα εναντίον της Σαουδικής Αραβίας· αυτό εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου του Ριάντ ήταν το πιο φονικό στο βασίλειο εδώ και χρόνια.

Το κίνημα έχει διαψεύσει πάντως κάποιες από τις κατηγορίες του Ριάντ για επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους εναντίον του βασιλείου που κατατάσσεται πρώτο στην παραγωγή πετρελαίου παγκοσμίως.

Η Σαουδική Αραβία επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015, επικεφαλής στρατιωτικής συμμαχίας, έναν χρόνο μετά τη γενίκευση του πολέμου στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου, με την Ανσαραλά να καταλαμβάνει την πρωτεύουσα Σανάα και αχανείς εκτάσεις στον νότο.

Έπειτα από εύθραυστη ανακωχή που κράτησε κάπου τέσσερα χρόνια, ο πόλεμος στην Υεμένη αναζωπυρώθηκε τον Ιούλιο, μερικούς μήνες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που βύθισε την περιφέρεια σε κρίση.

Ο πόλεμος στην Υεμένη έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και βύθισε τη χώρα σε ανθρωπιστική κρίση πελώριων διαστάσεων.