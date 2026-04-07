Ο επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι επτά βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς την ανατολική περιοχή αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν.

Large fire seen currently burning at the Jubail Industrial City on the coast of the Persian Gulf in the Eastern Province of Saudi Arabia, following a ballistic missile and one-way drone attack tonight against the city by Iran. pic.twitter.com/2PsJXdWeUC — OSINTdefender (@sentdefender) April 6, 2026

Συντρίμμια από τους βαλλιστικούς πυραύλους έπεσαν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και η αξιολόγηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير 7 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ الباليستية في محيط منشآت للطاقة، وجارٍ تقدير الأضرار. pic.twitter.com/PqkSuVy1aY — وزارة الدفاع (@modgovksa) April 6, 2026

Λίγη ώρα νωρίτερα το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι οι τέσσερις βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν στην ανατολική περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.