Ο επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι επτά βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς την ανατολική περιοχή αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν.

Συντρίμμια από τους βαλλιστικούς πυραύλους έπεσαν κοντά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και η αξιολόγηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Λίγη ώρα νωρίτερα το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανέφερε ότι οι τέσσερις βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν στην ανατολική περιοχή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

